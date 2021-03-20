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"Винесеш за 3-4 раунди": Берінчик взяв вагу з другої спроби і отримав прогноз

20 березня, 19:50

Олена Павлова Олена Павлова

Український боксер зважився перед боєм з Санчесом

21 березня в Броварах український боксер легкої ваги Денис Беринчик (14-0, 8 КО) проведе свій наступний поєдинок проти чилійського бійця Хосе Санчеса (18-1, 7 КО). Сьогодні спортсмени зважились перед боєм і показали однакову вагу – 61,2 кг. Раніше ми писали, що Беринчик вимагає від Ломаченка грошей.

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Денис Беринчик і Хосе Санчес

Денис Беринчик і Хосе Санчес / Фото: K2 Promotions

"Вагу взято з другої спроби. Чудовий настрій. Налаштовуємося на хорошу яскраву роботу в ринзі. Я третій номер рейтингу WBO. Перемога завтра дасть мені бали, щоб я підсилив свої позиції і був призначений на бій, де буде визначено претендента на пояс WBO", – сказав Беринчик

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21 березня на кону буде стояти пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO, яким володіє Денис Беринчик. "Винесеш його за 3-4 раунди", – зробив прогноз на сторінці Дениса в Instagram відомий боксер Тарас Шелестюк.

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Зараз Денис займає третє місце в рейтингу WBO і є шостим номером IBF. На його рахунку 14 перемог, 8 з яких – нокаутом, 2 титулу – WBO Oriental і WBO International. У попередньому поєдинку в жовтні минулого року Беринчик зупинив румунського боксера Віорела Сіміонатехнічним нокаутом у восьмому раунді.

Хосе Санчес на прізвисько "Даффі Дак" живе і тренується в Чилі. На професійному рингу провів 19 боїв, здобув 18 перемог, 7 з яких – дострокові, входить до топ-15 рейтингу WBO. Хосе володіє титулом WBO Latino, який отримав в лютому 2020-го, перемігши досвідченого аргентинця Хав'єра Хосе Клаверо (27-6-0, 5 КО) за очками.

Раніше жартівник Беринчик похуліганити петардами і взявся за зброю.

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А ми давали прогноз відомого дієтолога, що через рік Беринчик виграє у Ломаченка.

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