Жартівник Беринчик похуліганив петардами і взявся за зброю

Український боксер відпочинку розважався в тирі і на вулиці

Один з найбільш екстравагантних наших спортсменів, боксер Денис Беринчик, на свята знайшов собі ще одне заняття. 32-річний уродженець Луганської області вирішив перевірити свою влучність у тирі, а потім трохи похуліганив на свіжому повітрі. Раніше Беринчик говорив про смерть Кернеса з посмішкою: "У Харкові – Україна".

Реклама

Денис спробував стріляти з різних видів зброї, чим похвалився на своїй сторінці в Instagram. Представив себе в ролі Термінатора з двостволкою в руках.

Взявся також і за пістолет. Причому, вразив ціль першим же пострілом. Принаймні, з тих, що потрапили на відео.

А пізніше вирішив розважитися вже на вулиці. Разом з компанією Беринчик ввечері "порадував" оточуючих вибухом досить потужної петарди під несхвальний гавкіт собак.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор-2012 виступає в професіоналах у легкій вазі (до 61,2 кг), як і його більш титулований друг Василь Ломаченко. Денис виграв усі 14 боїв у профі і володіє титулом WBO International. Читайте про те, коли Беринчик проведе чемпіонський бій.

Реклама

Згадаймо, як Денис підробляв на продажу кави:

Денис Берінчик робить каву

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама