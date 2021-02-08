Брати – знову разом: Берінчик вимагає від Ломаченка грошей, Усик сміється

Знамениті українські боксери зустрілися і знайшли привід потролити один одного

Сьогодні Денис Беринчик показав відео зустрічі зі старими друзями й партнерами по збірній України – Олександром Усиком та Василем Ломаченком. Зірки нашого боксу побачилися знову, а знаменитий поціновувач гумору Денис звернувся до Васі з проханням. Раніше жартівник Беринчик похуліганив петардами і взявся за зброю.

Реклама

Спортсмен родом з Луганської області опублікував теплі кадри на своїй сторінці в Instagram. Причому, підпис він зробив українською мовою, звертаючись до Васі: "Чекаємо повернення в ринзі".

Також Берінчик у відповідь на питання Васі, що не зав'яже він зі спортом, попросив Ломаченка "зробити йому грошенят". На що той відповів: "Так підійди й попроси". Денис знайшовся з відповіддю: "Я поставлю на перемогу, на третій раунд". При цьому Олександр Усик щиро радів діалогу друзів.

Вася уточнив, чи на його перемогу зібрався ставити колега (або ж як Редкач), і отримав переконливу відповідь.

Реклама

А напередодні Денис поділився власним гумористичним роликом про роботу секундантів.

Нещодавно Берінчик розповів про втрату новонародженого сина: "Наші лікарі... Вкололи щось".

Дивіться, як Денис розважався стрільбою з пістолета:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама