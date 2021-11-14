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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Оце сенсація! Чемпіона світу брутально нокаутували на очах у своїх уболівальників

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 листопада, 10:50
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Британський боксер Кід Гелехед у себе на батьківщині проводив перший захист титулу чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі, але був сенсаційно нокаутований іспанцем Кіко Мартінесом
Мартінес сенсаційно переміг Гелехеда
Мартінес сенсаційно переміг Гелехеда / Фото: REUTERS

Гелехед виграв перші чотири раунди і впевнено вів поєдинок до власної перемоги.

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Однак наприкінці п'ятого раунду британець пропустив потужний удар з правої і відправився у нокдаун.

Гелехед важко піднявся на ноги, але рефері дозволив йому продовжити бій, а через кілька секунд пролунав рятівний гонг.

Але відновитись за хвилину перерви він не встиг. На початку шостого раунду Мартінес кинувся в атаку і остаточно вклав суперника.

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Зазначимо, що Гелехед зазнав лише другої поразки в кар'єрі за 28 перемог. А Мартінес здобув 43-тю перемогу, але ще в його послужному списку 10 поразок і дві нічиїх.

Раніше ми писали що моторошним стоячим нокаутом завершився чемпіонський поєдинок у жіночому боксі. Алісія Баумгарднер перемогла Террі Гарпер і стала новою чемпіонкою світу.

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