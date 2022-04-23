Повернеться заради Усика. Батько Ф'юрі анонсував майбутній бій за звання абсолюту

Заява Тайсона Ф'юрі про завершення професійної кар'єри після поєдинку з Вайтом може виявитися рекламним трюком

Ф'юрі не встоїть перед спокусою бою з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в Лондоні відбудеться довгоочікуваний мегафайт двох супертяжів – Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта. Слідкуйте за ходом поєдинку Фьюрі – Вайт онлайн-трансляції на нашому сайті.

Напередодні поєдинку Циганський король заявив, що цей бій стане для нього останнім. Епатажний боксер піде на пенсію на піку слави у 33 роки.

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Але в цій заяві є частка лукавства, яка притаманна скандальному боксерові. Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, натякнув, що не все так однозначно в швидкому завершенні кар'єри "почесного пенсіонера".

"Чи може людина кинути те, чим займається все життя, те, що в його ДНК? Я скажу, що ні. Він уже йшов на пенсію. Тайсон мав довгий та важкий табір, він тренувався з січня, відразу після Різдва. Вони будуть говорити дурні речі, чи не так? Тайсон хоче продовжувати битися, і я теж хочу цього. Нехай Усик побоксує з Джошуа, а потім ви однозначно побачите Тайсона проти переможця цього бою. Він не зможе цьому чинити опір. Він не зможе сказати "ні" цьому поєдинку. Тайсон буде як дитина в кондитерському магазині, він захоче цього. Як він може не захотіти? – цитує Джона Ф'юрі fightnews.info.

Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що бій Ф'юрі з Вайтом відбудеться 23 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Очікується, що на поєдинку будуть присутні 94 тисячі глядачів.

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Гонорари у боксерів будуть значними. Ф'юрі дістанеться 29,5 млн. доларів, а Уайту – 7,4 млн. Плюс переможець бою отримає бонус у 4,1 млн. доларів.

Чемпіон проти претендента / Фото: REUTERS

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