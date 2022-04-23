Повернеться заради Усика. Батько Ф'юрі анонсував майбутній бій за звання абсолюту

Сьогодні в Лондоні відбудеться довгоочікуваний мегафайт двох супертяжів – Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта. Слідкуйте за ходом поєдинку Фьюрі – Вайт онлайн-трансляції на нашому сайті.
Напередодні поєдинку Циганський король заявив, що цей бій стане для нього останнім. Епатажний боксер піде на пенсію на піку слави у 33 роки.
Але в цій заяві є частка лукавства, яка притаманна скандальному боксерові. Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, натякнув, що не все так однозначно в швидкому завершенні кар'єри "почесного пенсіонера".
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"Чи може людина кинути те, чим займається все життя, те, що в його ДНК? Я скажу, що ні. Він уже йшов на пенсію. Тайсон мав довгий та важкий табір, він тренувався з січня, відразу після Різдва. Вони будуть говорити дурні речі, чи не так?
Тайсон хоче продовжувати битися, і я теж хочу цього. Нехай Усик побоксує з Джошуа, а потім ви однозначно побачите Тайсона проти переможця цього бою. Він не зможе цьому чинити опір.
Він не зможе сказати "ні" цьому поєдинку. Тайсон буде як дитина в кондитерському магазині, він захоче цього. Як він може не захотіти? – цитує Джона Ф'юрі fightnews.info.
Нагадаємо, що бій Ф'юрі з Вайтом відбудеться 23 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Очікується, що на поєдинку будуть присутні 94 тисячі глядачів.
Гонорари у боксерів будуть значними. Ф'юрі дістанеться 29,5 млн. доларів, а Уайту – 7,4 млн. Плюс переможець бою отримає бонус у 4,1 млн. доларів.
Фьюрі – Уайт: де і о котрій дивитися бій
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