Команда Усика відвідає бій Ф'юрі – Уайт. У ньому може визначитися наступний суперник українця

Олександр Красюк та Егіс Клімас приїдуть на бій на "Уемблі", тоді як сам Усік подивиться поєдинок по телевізору

Олександр Красюк відвідає бій Уайта та Ф'юрі

23 квітня, у суботу, на стадіоні "Уемблі" у Лондоні відбудеться вечір топового боксу. Між собою зійдуться чемпіон WBC у суперважкому Тайсон Ф'юрі та тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Уайт.

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Поєдинок викличе інтерес в українських любителів боксу, оскільки у ньому, можливо, визначиться наступний суперник Олександра Усика. Сьогодні стало відомо, що команда українця відвідає бій на Уемблі, про що повідомив промоутер боксера Олександр Красюк.

"Ми дивитимемося на цей бій. Менеджер Усика Егіс Клімас і я плануємо відвідати бій і подивитися його з залу для глядачів. Усік буде дивитись його в тренувальному таборі по телевізору".

Нагадаємо, що Усік є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, тоді як у Лондоні буде визначено чемпіона за версією WBC.

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Зазначимо, що Ф'юрі ще не програвав у кар'єрі, здобувши 31 перемогу та одну нічию у 32-х боях. Одна з них сталася у битві з Володимиром Кличком. Раніше Тайсон зазначив, що після бою з Уайтом не збирається виходити в ринг.

До речі, Ф'юрі є явним фаворитом поєдинку. Поставити на "циганського короля" можна за 1.16, тоді як на Уайта 5.00.