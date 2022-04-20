Команда Усика посетит бой Фьюри – Уайт. В нем может определиться следующий соперник украинца

Александр Красюк и Эгис Климас приедут на бой на "Уэмбли", тогда как сам Усик посмотрит поединок по телевизору

Александр Красюк посетит бой Уайта и Фьюри

23 апреля, в субботу, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится вечер топового бокса. Между собой сойдутся чемпион WBC в супертяжелом Тайсон Фьюри и временный чемпион WBC Диллиан Уайт.

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Поединок вызовет интерес у украинских любителей бокса, поскольку в нем, возможно, определится следующий соперник Александра Усика. Сегодня стало известно, что команда украинца посетит бой на "Уэмбли", о чем сообщил промоутер Усика Александр Красюк.

"Мы будем смотреть этот бой. Менеджер Усика Эгис Климас и я планируем посетить бой и посмотреть его из зрительного зала. Усик будет смотреть его в тренировочном лагере по телевизору".

Напомним, что Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, тогда как в Лондоне будет определен чемпион по версии WBC.

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Отметим, что Фьюри еще не проигрывал в карьере, добыв 31 победу и одну ничью в 32-х боях. Одна из них случилась в битве с Владимиром Кличко. Ранее Тайсон отметил, что после боя с Уайтом не собирается выходить в ринг.

К слову, Фьюри является явным фаворитом поединка. Поставить на "цыганского короля" можно за 1.16, тогда как на Уайта – за 5.00.