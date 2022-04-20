Сбежал от Усика? Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры

Долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может так и остаться мечтой

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

В ближайшую субботу состоится мегафайт двух супертяжей – чемпиона WBC Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Но все идет к тому, что этот поединок станет последним в профессиональной карьере Цыганского Короля.

33-летний Фьюри не собирается сражаться за звание абсолюта в супертяжелом весе с победителем пары Джошуа – Усик.

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что после ближайшего боя с Диллианом Уайтом он завершит карьеру.

"Мне больше нечего достигать. Я завоевал все пояса в мире, которые только можно завоевать. Я побил все рекорды. Никто в моей эре не получил пояса журнала Ring, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я. Я взял все пояса, которые можно завоевать в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобежденным.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Нет, я не проведу бой с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Все прошло, пропало. У него было столько шансов на то, чтобы выйти в ринг и сразиться с Цыганским королем, но он этого не сделал. У него был шанс, а теперь он пропал. Простите, но это все. Настройтесь сейчас на то, что после боя с Уайтом вы больше никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", – цитирует слова Фьюри talkSPORT.

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Ранее Фьюри уже намекал, что в скором времени он уйдет на пенсию. За это он получит хорошую порцию троллинга от Джошуа. Эй-Джей считает, что Цыганский Король попросту решил свалить по-быстрому и не собирается биться с серьезными соперниками.

Фьюри vs Джошуа / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, бой Фьюри – Уайт должен пройти 23 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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