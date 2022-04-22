Ставлю будинок на перемогу Уайта! Друг не вірить у Тайсона Ф'юрі

Вже завтра на "Уемблі" супербій. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Тайсон Ф'юрі – Ділліан Уайт.

У букмекерів лідер поєдинку чинний чемпіон WBC Фьюрі. Проте з ними абсолютно не згоден Дерек Чісора, який бився як з Ф'юрі, так і з Уайтом. Дерек упевнений, що Ділліан має більше шансів у майбутньому поєдинку.

"Часто буває так, що хлопці, яким не дають шансу, перемагають. Можливо моя заява шокує вас, але я готовий поставити свій будинок на результат цього бою. Я готовий поставити свій будинок на те, що Уайт нокаутує Ф'юрі.

Тайсон – мій друг, і я знаю, що він мене чує зараз. Тайсон – тебе нокаутують! Просто це єдиний спосіб, як Ділліан може перемогти у цьому поєдинку", – заявив Чісора.