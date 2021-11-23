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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

В останній момент: як у Берінчика зірвався бій проти боксера з ТОП-рейтингу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 18:44
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Чемпіон WBO International у легкій вазі українець Денис Беринчик 18 грудня зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Суперником українця міг стати зовсім інший боксер
Денис Берінчик
Денис Берінчик / Фото: Instagram

Команда Берінчика вела переговори з аргентинським боксером із ТОП-15 рейтингу WBO, але в останній момент він зірвався з невідомих причин.

"В останній момент, за день до оголошення поєдинку, ми не отримали підписаний контракт від аргентинця з топ-15 рейтингу.

Його промоутер запевняв, що можна оголошувати бій, ми підпишемо контракт, але нічого не відбувалося", – зізнався генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк.

Ймовірно, йдеться про Густаво Даніеля Лемоса. Він є єдиним аргентинцем у ТОП-15 рейтингу WBO, посідаючи 13-те місце. Сам Беринчик йде на 3-му місці.

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Берінчик зустрінеться з Чанієвим
Берінчик зустрінеться з Чанієвим / Фото: Facebook

В екстреному випадку K2 Promotions підшукала українцю не менш небезпечного супротивника .

"Він двічі був у топ-15 до цього. Денису треба захищати пояс, підтримувати активність, удосконалити свої навички, потрібно якнайбільше практики. Чанієв – дуже досвідчений і непростий суперник. Дуже непростий.

Мені найцікавіше, як пройде цей бій. У цьому поєдинку Денис відповість на запитання, чого він вартий. Він відповість на це питання і сам для себе, і для всіх уболівальників", – наголосив Красюк. tribuna.com.

Чанієв здобув 15 перемог на професійному рингу та зазнав трьох поразок. До речі, достроково його переміг лише Річард Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією IBF.

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Крім цього, він володів поясами Інтерконтинентального чемпіона IBF, WBO International у легкій вазі, а також був Чемпіоном світу IBF серед молоді у другій напівлегкій вазі.

Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото: Instagram

Берінчик провів на професійному рингу 15 боїв та все виграв. Дев'ять його поєдинків завершилося достроково. У попередньому поєдинку у березні цього року Берінчик нокаутував Хосе Санчеса.

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Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.

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