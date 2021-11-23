В последний момент: как у Беринчика сорвался бой против боксера из ТОП-рейтинга

Чемпион WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик 18 декабря встретится с россиянином Исой Чаниевым. Соперником украинца мог стать совсем другой боксер

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Команда Беринчика вела переговоры с аргентинским боксером из ТОП-15 рейтинга WBO, но в последний момент он сорвался по неизвестной причине.

"В последний момент, за день до объявления поединка, мы не получили подписанный контракт от аргентинца из топ-15 рейтинга. Его промоутер уверял, что можно объявлять бой, мы контракт подпишем, но ничего не происходило", – признался генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк.

Вероятно, речь идет об Густаво Даниэле Лемосе. Он является единственным аргентинцев в ТОП-15 рейтинга WBO, занимая 13-е место. Сам Беринчик идет на 3-м месте.

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Беринчик встретится с Чаниевым / Фото: Facebook

В экстренном случае K2 Promotions подыскала украинцу не менее опасного противника.

"Он дважды был в топ-15 до этого. Денису нужно защищать пояс, поддерживать активность, усовершенствовать свои навыки, нужно как можно больше практики. Чаниев – очень опытный и непростой соперник. Очень непростой. Мне самому интересно, как пройдет этот бой. В этом поединке Денис ответит на вопрос, чего он стоит. Он ответит на этот вопрос и сам для себя, и для всех болельщиков", – отметил Красюк в интервью tribuna.com.

Чаниев одержал 15 побед на профессиональном ринге и потерпел три поражения. Кстати, досрочно его победил только Ричард Комми – следующий соперник Василия Ломаченко. На кону того поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF.

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Кроме этого, он владел поясами Интерконтинентального чемпиона IBF, WBO International в легком весе, а также был Чемпионом мира IBF среди молодежи во втором полулегком весе.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Беринчик провел на профессиональном ринге 15 боев и все выиграл. Девять его поединков завершились досрочно. В предыдущем поединке в марте этого года Беринчик нокаутировал Хосе Санчеса.

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Напомним, в июле Денис Беринчик победил звезду UFC россиянина с ирландским паспортом Артема Лобова в бою на голых кулаках. Это был первый поединок боксера в лиге кулачных боев.