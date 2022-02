Вже страшно! Камбосос показав, як він битиметься з Ломаченком

За неофіційними даними, захист титулу австралієць проведе 5 червня цього року на стадіоні "Марвел" у австралійському Мельбурні. І хоча суперника Камбососа ще не оголошено, все йде до того, що ним стане українець Василь Ломаченко.

Сьогодні австралієць опублікував відео зі свого тренування. На ньому Камбосос швидко пересувається рингом і боксують з уявним противником.

They Aint Seen Nothing Yet! pic.twitter.com/wu2DLzzIuG