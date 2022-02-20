Батька Ломаченка зухвало образили у США

Батька і тренера Василя Ломаченка Анатолія за океаном назвали людиною, яка зовсім не розуміється на боксі

Ломаченки vs Ромеро / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний американський легковаговик Роландо Ромеро, який раніше образливо висловлювався на адресу Василя Ломаченка, тепер переключився на його батька та тренера – Анатолія Ломаченка.

"Усі кажуть, що батько Ломаченка – найкращий тренер у світі. Але тато Ломаченка нічого не знає про бокс. Просто його син – великий боєць. Він допоміг розвинутися Усику? Та Усик уже був чудовим бійцем. Усик ще до роботи з ним був у національній збірній", – заявив 26-річний Ромеро FightHype.com.

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Василь і Анатолій Ломаченки / Фото: Getty Images

Раніше Ромеро обізвав Василя Ломаченка боягузом.

"Ломаченко – це погано для боксу. Він же нудний боєць, не знає англійської і не продає квитки. Його бій з Лопесом? Він же його програв! Не можна виграти бій, якщо ти сім раундів поспіль взагалі не б'єш. Ну, правильно ж? Він , б****, навіть не намагався перемогти.Ломаченко боявся... Він бився як боягуз", – говорив Ромеро.

Ромеро vs Ломаченко / Фото: Instagram

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Не виключено, що всіма цими образами Роландо Ромеро намагається домогтися бою з Василем Ломаченком. Але для початку американцеві, який виграв усі свої 14 поєдинків на профі-рингу, потрібно очистити свою репутацію.

Нагадаємо, Ромеро довелося відмовитися від грудневого бою проти Джервонти Девіса після того, як одразу п'ять дівчат звинуватили Роландо у сексуальному насильстві.