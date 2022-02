Уже страшно! Камбосос показал, как он будет драться с Ломаченко

По неофициальным данным, защиту титула австралиец проведет 5 июня этого года на стадионе "Марвел" в австралийском Мельбурне. И хотя соперник Камбососа еще не объявлен, все идет к тому, что им станет украинец Василий Ломаченко.

Сегодня австралиец опубликовал видео со своей тренировки. На нем Камбосос быстро передвигается по рингу и боксируют с мнимым противником.

They Aint Seen Nothing Yet!!! pic.twitter.com/wu2DLzzIuG