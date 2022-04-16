"Усику треба щось міняти": відомий тренер прогнозує фіаско українця проти Джошуа

Екстренер Майка Тайсона та Евандера Холіфілда Ронні Шилдс вважає, що AJ зможе взяти реванш в українця

Ронні Шилдс прогнозує перемогу Джошуа / Фото: REUTERS

Вже цього літа має відбутися бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. У вересні минулого року українець переміг AJ у Лондоні за рішенням суддів.

Це дозволило Усику стати абсолютним чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF у надважкій вазі. Тепер же обидва спортсмени готуються до нового бою, який має пройти 23 липня.

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Відомий тренер Ронні Шилдс поділився своїми думками про реванш Джошуа проти Усика. На його думку, британець зможе виграти суддівське рішення.

"Ми з Джошуа говорили про те, що йому слід зробити, над чим треба попрацювати. Я думаю, що їхній другий бій буде цікавим. Перший поєдинок вийшов хорошим, обом хлопцям доведеться внести корективи. Я вважаю, що Джошуа може перемогти суддівським рішенням. Ентоні – сильний хлопець, він справді вміє битися. Але все залежить від змін, які він зробить на рингу.

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Звичайно, йому не можна битися так, як в останньому бою, тому треба все міняти. Якщо Джошуа зможе, це означатиме, що й Усику потрібно щось міняти", – вважає він.

Нагадаємо, що бій був під загрозою зриву через війну, яку Росія розв'язала проти України. Олександр Усик вступав до лав тероборони для захисту Києва від фашистів, проте наприкінці березня все ж таки вирішив розпочати підготовку до бою з Джошуа.