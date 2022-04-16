"Усику нужно что-то менять": известный тренер прогнозирует фиаско украинца против Джошуа

Экс-тренер Майка Тайсона и Эвандера Холифилда Ронни Шилдс считает, что AJ сможет взять реванш у украинца

Ронни Шилдс прогнозирует победу Джошуа / Фото: REUTERS

Уже этим летом должен состояться бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В сентябре прошлого года украинец одолел AJ в Лондоне по решению судей.

Это позволило Усику стать абсолютным чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе. Теперь же оба спортсмена готовятся к новому бою, который должен состояться 23 июля.

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Известный тренер Ронни Шилдс поделился своими мыслями о реванше Джошуа против Усика. По его мнению, британец сможет выиграть судейским решением.

"Мы с Джошуа говорили о том, что ему следует сделать, над чем нужно поработать. Я думаю, что их второй бой будет интересным. Первый поединок вышел хорошим, обоим парням придется внести коррективы. Я считаю, что Джошуа может победить судейским решением. Энтони – сильный парень, он действительно умеет драться. Но все зависит от изменений, которые он сделает на ринге.

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Конечно, ему нельзя биться так, как в последнем бое, поэтому нужно все менять. Если Джошуа сможет, то это будет означать, что и Усику нужно что-то менять", – сказал он.

Напомним, что бой был под угрозой срыва из-за войны, которую Россия развязала против Украины. Александр Усик вступал в ряды теробороны для защиты Киева от фашистов, однако в конце марта все же решил начать подготовку к бою с Джошуа.