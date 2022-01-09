Усика Канело злякався, а ось росіянина поб'є: пророцтво Рабина-чемпіона

Знаменитий ізраїльський боксер Юрій Форман дав прогноз на поєдинок Сауля Альвареса та Артура Бетербієва

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Колишній чемпіон світу у другій напівсередній вазі ізраїльтянин білоруського походження Юрій Форман дав прогноз на потенційний бій мексиканця Сауля Альвареса проти росіянина Артура Бетербієва.

Нагадаємо, цей поєдинок посів третє місце у списку найочікуваніших боїв 2022 року після поєдинків Кроуфорд – Спенс та Усик – Ф'юрі.

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На думку Формана, відомого на прізвисько "Рабин, що б'ється", у протистоянні з Саулем Альваресом, найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, Бетербієв втратить статус непереможного.

"Канело живе як король у себе в Мексиці. Він уже міг би перестати тренуватися на 10 або 15 боїв раніше, а він досі виходить на кожен поєдинок з метою виграти чемпіонський титул або захистити свої пояси".

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

"Якщо він підійде до бою з Бетербєвим, як до кожного свого бою, то нокаутує росіянина. Артур класний боксер, але моя оцінка – зараз це два різні рівні", – сказав Юрій Форман в інтерв'ю каналу Бокс. Огляди Дмитра.

Артур Бетербієв / Фото: Top Rank Instagram

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Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Заговорили навіть про бій Усик – Канело.

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Проте нещодавно тренер Канело заявив, що той не збирається битися з Усиком: "Усик – це суперваж, а Альварес тільки перейшов у крузервейт".