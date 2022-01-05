Ломаченко та Усик – не найкрутіше: ТОП-10 боїв 2022 року

Британський ресурс talkSport опублікував список найочікуваніших боксерських поєдинків 2022 року – до нього потрапили і бої українців, але перший рядок – все-таки не за ними