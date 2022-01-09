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Усика Канело испугался, а вот россиянина побьет: предсказание Раввина-чемпиона

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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9 января, 20:53
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Знаменитый израильский боксер Юрий Форман дал прогноз на поединок Сауля Альвареса и Артура Бетербиева
Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе израильтянин белорусского происхождения Юрий Форман дал прогноз на потенциальный бой мексиканца Сауля Альвареса против россиянина Артура Бетербиева.

Напомним, этот поединок занял третье место в списке самых ожидаемых боев 2022 года после поединков Кроуфорд – Спенс и Усик – Фьюри.

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По мнению Формана, известного по прозвищу "Дерущийся раввин", в противостоянии с Саулем Альваресом, лучшим боксером мира независимо от весовой категории, Бетербиев потеряет статус непобедимого.

"Канело живет как король у себя в Мексике. Он бы уже мог перестать тренироваться на 10 или 15 боев раньше, а он до сих пор выходит на каждый поединок с целью выиграть чемпионский титул или защитить свои пояса".

Абсолютный чемпион Сауль Альварес
Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

"Если он подойдет к бою с Бетербевым, как к каждому своему бою, то нокаутирует россиянина. Артур классный боксер, но моя оценка – сейчас это два разных уровня", – сказал Юрий Форман в интервью каналу Бокс. Обзоры от Дмитрия.

Артур Бетербиев
Артур Бетербиев / Фото: Top Rank Instagram

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Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Заговорили даже о бое Усик – Канело.

Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Однако недавно тренер Канело заявил, что тот не собирается драться с Усиком: "Усик – это супертяж, а Альварес только перешел в крузервейт".

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