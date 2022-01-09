Усика Канело испугался, а вот россиянина побьет: предсказание Раввина-чемпиона

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе израильтянин белорусского происхождения Юрий Форман дал прогноз на потенциальный бой мексиканца Сауля Альвареса против россиянина Артура Бетербиева.
Напомним, этот поединок занял третье место в списке самых ожидаемых боев 2022 года после поединков Кроуфорд – Спенс и Усик – Фьюри.
По мнению Формана, известного по прозвищу "Дерущийся раввин", в противостоянии с Саулем Альваресом, лучшим боксером мира независимо от весовой категории, Бетербиев потеряет статус непобедимого.
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"Канело живет как король у себя в Мексике. Он бы уже мог перестать тренироваться на 10 или 15 боев раньше, а он до сих пор выходит на каждый поединок с целью выиграть чемпионский титул или защитить свои пояса".
"Если он подойдет к бою с Бетербевым, как к каждому своему бою, то нокаутирует россиянина. Артур классный боксер, но моя оценка – сейчас это два разных уровня", – сказал Юрий Форман в интервью каналу Бокс. Обзоры от Дмитрия.
Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Заговорили даже о бое Усик – Канело.
Однако недавно тренер Канело заявил, что тот не собирается драться с Усиком: "Усик – это супертяж, а Альварес только перешел в крузервейт".