Усик згадав про Україну напередодні бою між Ф'юрі та Уайтом

Український боксер зізнався, що не чекає з великою цікавістю битву на "Уемблі", проте все одно оцінив шанси боксерів

Усік висловився про бій між Ф'юрі та Уайтом

Цієї суботи, 23 квітня, відбудеться супербій. На лондонському стадіоні "Уемблі" між собою зійдуться чемпіон WBC у суперважкому Тайсон Ф'юрі та тимчасовий чемпіон WBC Ділліан Уайт.

Цей поєдинок викликав інтерес у команди Олександра Усика, його представники приїдуть до Лондона на бій. Сам же українець спостерігатиме за зустріччю з тренувального табору. Хоча Усік зізнався, що його мало цікавить цей бій.

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"Не сказав би, що чекаю на нього з великим інтересом. У нас багато проблем у нашій країні. Моє серце і думки на батьківщині, в Україні. Але обов'язково дивитимуся цей бій. До речі, дуже радий, що німецькі любителі боксу так зацікавилися мною. Почуваюся дуже задоволеним".

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При цьому Олександр назвав лідера в дуелі англійців. На його думку, значно більше шансів у "циганського короля".

"Ф'юрі краще з технічного боку і має кращі боксерські здібності. Також він більше, має високий боксерський IQ, легко рухається в рингу. Уайт повинен тиснути постійно, бити по корпусу. У Тайсона більше тіло, але маленька голова. Уайт вміє сильно вдарити, завжди розраховує на лакіпанч".

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Нагадаємо, що Олександр є володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Влітку на нього чекає бій-реванш із Ентоні Джошуа. Цілком імовірно, що наступним суперником Олександра чи Ентоні стане переможець пари Ф'юрі – Уайт.