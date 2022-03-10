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Усик у теробороні. Що буде з боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа?

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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10 березня, 23:35
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Найімовірніше, що у травні-червні Джошуа проведе проміжний бій проти боксера з ТОП-10 рейтингу. А поєдинок проти Усіка буде перенесено на кінець року
Реванш Усік - Джошуа навряд чи відбудеться найближчим часом
Реванш Усік - Джошуа навряд чи відбудеться найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

У першій половині 2022 року (травень-червень) мав відбутися бій-реванш Усік – Джошуа. Але війна, розв'язана російськими військами проти України, зірвала усі плани. Український чемпіон, якого старт бойових дій застав за кордоном, повернувся до Києва та вступив у тероборону.

Що тепер буде з боєм Усік – Джошуа?

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Перший бій виграв український боксер. Ситуацію з реваншем у коментарі TalkSport прояснив промоутер британського боксера Едді Гірн.

Очікування відповіді від команди Усіка

Я розмовляв із промоутером Усіка Олександром Красюком сьогодні вранці. Важко зараз організувати їхній бій. Уявіть, що зараз відбувається у житті Усика та Красюка. Я не думаю, що Усік зараз думає про бій з Ентоні Джошуа.

Я сказав Красюку: "Ми беремо бій з Усіком, ми не хочемо іншого. Якщо йому знадобиться більше часу, до вересня або жовтня, ми провели б інший поєдинок. Джошуа хоче битися наприкінці травня – першому тижні червня. Тому якщо ви згодні з цим – чудово. Якщо ні, ми повністю поважаємо вашу думку і дамо вам більше часу. Я думаю, що Алекс та Усік поговорять протягом наступних 24-48 годин. Здається, йому знадобиться більше часу, і це зрозуміло.

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Усик вступив в тероборону
Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Проміжні суперники для Джошуа

Ми повинні подивитися на інших потенційних суперників для проміжного бою. Джошуа говорив про Луїса Ортіса, Отто Валліна (шульга, як і Усік, в цьому є сенс), Джо Джойса і навіть Деонтея Уайлдера. Якби ви зараз запитали Ентоні, хто його найкращий вибір, гадаю, він обрав би Уайлдера. Але це не проміжний бій, давайте будемо чесними.

Одне можна сказати напевно: він буде битися з кимось із ТОП-10 важкоатлетів. До речі, я не думаю, що Ентоні має битися з боксерами, яких він назвав. Я не говорю, що ми повинні боротися зі слабким суперником, але я запитав Ентоні, чи є сенс битися з тими, кого він назвав, коли у нас готовий великий бій з Усіком. Джошуа відповів "Так".

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Джошуа готовий зачекати Усика
Джошуа готовий зачекати Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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