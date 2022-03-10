Усик у теробороні. Що буде з боєм-реваншем проти Ентоні Джошуа?

Найімовірніше, що у травні-червні Джошуа проведе проміжний бій проти боксера з ТОП-10 рейтингу. А поєдинок проти Усіка буде перенесено на кінець року

Реванш Усік - Джошуа навряд чи відбудеться найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

У першій половині 2022 року (травень-червень) мав відбутися бій-реванш Усік – Джошуа. Але війна, розв'язана російськими військами проти України, зірвала усі плани. Український чемпіон, якого старт бойових дій застав за кордоном, повернувся до Києва та вступив у тероборону.

Що тепер буде з боєм Усік – Джошуа?

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Перший бій виграв український боксер. Ситуацію з реваншем у коментарі TalkSport прояснив промоутер британського боксера Едді Гірн.

Очікування відповіді від команди Усіка

Я розмовляв із промоутером Усіка Олександром Красюком сьогодні вранці. Важко зараз організувати їхній бій. Уявіть, що зараз відбувається у житті Усика та Красюка. Я не думаю, що Усік зараз думає про бій з Ентоні Джошуа.

Я сказав Красюку: "Ми беремо бій з Усіком, ми не хочемо іншого. Якщо йому знадобиться більше часу, до вересня або жовтня, ми провели б інший поєдинок. Джошуа хоче битися наприкінці травня – першому тижні червня. Тому якщо ви згодні з цим – чудово. Якщо ні, ми повністю поважаємо вашу думку і дамо вам більше часу. Я думаю, що Алекс та Усік поговорять протягом наступних 24-48 годин. Здається, йому знадобиться більше часу, і це зрозуміло.

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Усик вступив в тероборону / Фото: Колаж: Сьогодні

Проміжні суперники для Джошуа

Ми повинні подивитися на інших потенційних суперників для проміжного бою. Джошуа говорив про Луїса Ортіса, Отто Валліна (шульга, як і Усік, в цьому є сенс), Джо Джойса і навіть Деонтея Уайлдера. Якби ви зараз запитали Ентоні, хто його найкращий вибір, гадаю, він обрав би Уайлдера. Але це не проміжний бій, давайте будемо чесними.

Одне можна сказати напевно: він буде битися з кимось із ТОП-10 важкоатлетів. До речі, я не думаю, що Ентоні має битися з боксерами, яких він назвав. Я не говорю, що ми повинні боротися зі слабким суперником, але я запитав Ентоні, чи є сенс битися з тими, кого він назвав, коли у нас готовий великий бій з Усіком. Джошуа відповів "Так".

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