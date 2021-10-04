Усик зможе бити його весь вечір: невтішний прогноз для Джошуа в реванші

Цікавий прогноз на реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа дав бронзовий призер Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк

Джошуа не залишають шансів в реванші с Усиком / Фото: REUTERS

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів. Джошуа за весь бій практично не створив проблем українцеві.

А ось для Джошуа бій міг закінчитися достроково. Батько Ф'юрі заявив про те, що у Усика вкрали перемогу технічним нокаутом.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Усик – дуже хороший боксер, і він уникає проблем. У цьому бою Олександр пропустив кілька ударів, але люди кажуть, що у нього є витримка. Джошуа кілька разів спіймав його хорошими ударами, але він начебто цього не відчув", – оцінив першу сутичку Шелестюк.

Олександр Усик перевершив досягнення Мухаммеда Алі / Фото: REUTERS

Також він не бачить, за рахунок чого Джошуа може перемогти Усика в реванші. Навіть якщо британець вирішить знову повернути собі м'язову масу для потужності.