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Усик сможет бить его весь вечер: неутешительный прогноз для Джошуа в реванше

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
4 октября, 08:48
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Занимательный прогноз на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа дал бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк
Джошуа не оставляют шансов в реванше с Усиком
Джошуа не оставляют шансов в реванше с Усиком / Фото: REUTERS

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Джошуа за весь бой практически не создал проблем украинцу.

А вот для Джошуа бой мог закончиться досрочно. Отец Фьюри заявил о том, что у Усика украли победу техническим нокаутом.

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Усик – очень хороший боксер, и он избегает проблем. В этом бою Александр пропустил несколько ударов, но люди говорят, что у него есть выдержка. Джошуа несколько раз поймал его хорошими ударами, но он как будто этого не почувствовал", – оценил первую схватку Шелестюк.

Александр Усик превзошел достижение Мухаммеда Али
Александр Усик превзошел достижение Мухаммеда Али / Фото: REUTERS

Также он не видит, за счет чего Джошуа может победить Усика в реванше. Даже если британец решит снова вернуть себе мышечную массу для мощности.

"Я думаю, что это будет другой бой. Мне кажется, что Джошуа наберет вес и попытается нокаутировать Усика. Но Александр не даст ему возможности остановить себя в первых шести раундах, а потом Джошуа устанет, и Усик сможет бить его весь вечер", – дал прогноз Шелестюк Youtube-каналу ESNEWS.

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