Усик скинув Канело з Олімпу. Оновлений рейтинг найкращих боксерів світу

Несподівана поразка мексиканця Сауля Альвареса дозволила українцеві Олександру Усику очолити рейтинг найкращих боксерів

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик замінив свого ймовірного суперника Сауля "Канело" Альвареса в оновленому рейтингу DAZN. Українець відтепер – боксер номер один у світі за версією популярного стрімінгового сервісу.

"Усику знадобилося всього кілька професійних боїв у надважкій вазі, перш ніж він перевершив і скинув з топ-10 Ентоні Джошуа", – йдеться у коментарі експертів Dazn.

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Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес тепер розташувався на третьому рядку топ-списку, пропустивши, крім Усика, ще й Кроуфорда. А його нещодавній переможець – Дмитро Бівол на шостому місці.

Тайсон Ф'юрі, який нещодавно заявив про свій відхід з боксу, на 7-му місці рейтингу, а ймовірний суперник Василя Ломаченка Джордж Камбосос на 8-му.

Рейтинг P4P від DAZN:

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1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Інуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф'юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, що зараз Олександр Усик готується до майбутнього другого поєдинку проти Ентоні Джошуа. Ймовірна дата бою – 23 липня. А ось з місцем зустрічі промоутери боксерів наразі не домовилися. Розглядаються два варіанти – Близький Схід або Велика Британія.

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images