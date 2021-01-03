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Усик із "зубастою усмішкою" у топ-15 боксерів 2020 року, але нижче Повєткіна

3 січня, 12:16

Олена Павлова Олена Павлова

Очолив рейтинг чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (18-0, 13 КО) опинився на 12-му місці в списку найкращих боксерів 2020 року по версії видання Givemesport. Його назвали "українцем із зубастою усмішкою і танцівливими ногами". Усик, який мало не вбив напарника на полюванні, цього року провів тільки один бій – виграв за очками у британця Дерека Чісори.

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Рейтинг видання очолив чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який відібрав пояс у Деонтея Вайлдера. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО), володар поясів WBC і IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (27-0, 21 КО) – третій.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

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Топ-15 найкращих боксерів 2020 року:

  • 1. Тайсон Ф'юрі
  • 2. Теофімо Лопес
  • 3. Еррол Спенс
  • 4. Джервонта Девіс
  • 5. Ентоні Джошуа
  • 6. Сауль Канело Альварес
  • 7. Наоя Іноуе
  • 8. Олександр Повєткін
  • 9. Роман Гонсалес
  • 10. Теренс Кроуфорд
  • 11. Джо Джойс
  • 12. Олександр Усик
  • 13. Джермелл Чарло (до 69,9 кг)
  • 14. Джермалл Чарло (брат Джермелла; до 72,6 кг)
  • 15. Геннадій Головкін

Зауважимо, що Усик – єдиний українець у топ-15. Крім Ф'юрі, вище Олександра серед супертяжів чемпіон за кількома версіями Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) і потенційний суперник британець Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Дивіться, як Усик їв у роздягальні після бою із Чісорою

Усик і Чісора в роздягальні після бою Відео: Instagram

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