Усик із "зубастою усмішкою" у топ-15 боксерів 2020 року, але нижче Повєткіна

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (18-0, 13 КО) опинився на 12-му місці в списку найкращих боксерів 2020 року по версії видання Givemesport. Його назвали "українцем із зубастою усмішкою і танцівливими ногами". Усик, який мало не вбив напарника на полюванні, цього року провів тільки один бій – виграв за очками у британця Дерека Чісори.

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Рейтинг видання очолив чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), який відібрав пояс у Деонтея Вайлдера. На другому місці опинився абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО), володар поясів WBC і IBF у напівсередній вазі Еррол Спенс (27-0, 21 КО) – третій.

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

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Топ-15 найкращих боксерів 2020 року:

1. Тайсон Ф'юрі

2. Теофімо Лопес

3. Еррол Спенс

4. Джервонта Девіс

5. Ентоні Джошуа

6. Сауль Канело Альварес

7. Наоя Іноуе

8. Олександр Повєткін

9. Роман Гонсалес

10. Теренс Кроуфорд

11. Джо Джойс

12. Олександр Усик

13. Джермелл Чарло (до 69,9 кг)

14. Джермалл Чарло (брат Джермелла; до 72,6 кг)

15. Геннадій Головкін

Зауважимо, що Усик – єдиний українець у топ-15. Крім Ф'юрі, вище Олександра серед супертяжів чемпіон за кількома версіями Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), росіянин Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) і потенційний суперник британець Джо Джойс (12-0, 11 КО).

Дивіться, як Усик їв у роздягальні після бою із Чісорою

Усик і Чісора в роздягальні після бою Відео: Instagram

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