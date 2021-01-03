Усик с "зубастой улыбкой" в топ-15 боксеров 2020 года, но ниже Поветкина

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) оказался на 12 месте в списке лучших боксеров 2020 года по версии издания Givemesport. Его назвали "украинцем с зубастой улыбкой и танцующими ногами". Усик, который чуть не убил напарника на охоте, в этом году провел только один бой – выиграл по очкам у британца Дерека Чисоры.
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Рейтинг издания возглавил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), который отобрал пояс у Деонтея Уайлдера. На втором месте оказался абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), обладатель поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) – третий.
Топ-15 лучших боксеров 2020 года:
- 1. Тайсон Фьюри
- 2. Теофимо Лопес
- 3. Эррол Спенс
- 4. Джервонта Дэвис
- 5. Энтони Джошуа
- 6. Сауль Канело Альварес
- 7. Наойя Иноуэ
- 8. Александр Поветкин
- 9. Роман Гонсалес
- 10. Теренс Кроуфорд
- 11. Джо Джойс
- 12. Александр Усик
- 13. Джермелл Чарло
- 14. Джермалл Чарло
- 15. Геннадий Головкин
Отметим, что Усик – единственный украинец в топ-15. Помимо Фьюри, выше Александра среди супертяжей чемпион по нескольким версиям Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и потенциальный соперник британец Джо Джойс (12-0, 11 КО).
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