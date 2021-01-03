Усик с "зубастой улыбкой" в топ-15 боксеров 2020 года, но ниже Поветкина

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) оказался на 12 месте в списке лучших боксеров 2020 года по версии издания Givemesport. Его назвали "украинцем с зубастой улыбкой и танцующими ногами". Усик, который чуть не убил напарника на охоте, в этом году провел только один бой – выиграл по очкам у британца Дерека Чисоры.

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Рейтинг издания возглавил чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), который отобрал пояс у Деонтея Уайлдера. На втором месте оказался абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), обладатель поясов WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27-0, 21 КО) – третий.

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

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Топ-15 лучших боксеров 2020 года:

1. Тайсон Фьюри

2. Теофимо Лопес

3. Эррол Спенс

4. Джервонта Дэвис

5. Энтони Джошуа

6. Сауль Канело Альварес

7. Наойя Иноуэ

8. Александр Поветкин

9. Роман Гонсалес

10. Теренс Кроуфорд

11. Джо Джойс

12. Александр Усик

13. Джермелл Чарло

14. Джермалл Чарло

15. Геннадий Головкин

Отметим, что Усик – единственный украинец в топ-15. Помимо Фьюри, выше Александра среди супертяжей чемпион по нескольким версиям Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), россиянин Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) и потенциальный соперник британец Джо Джойс (12-0, 11 КО).

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Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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