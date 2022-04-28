Усик закликає розірвати Росію на частини. Осетія, Придністров'я та Курили, повертайтеся додому!

Дружина українського боксера вважає, що настав час країнам, які постраждали від РФ, забрати назад свої території

Дружина Олександра Усика закликає країни забирати свої території із зони впливу Росії

Вже понад два місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Фашистські дії армії РФ згуртували довкола себе весь світ.

При цьому Росія перейшла дорогу не лише Україні, яка анексувала Крим, а також військовим шляхом відібрала Донбас і частину південних територій. Країна-окупант має багато спірних територій навколо себе.

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Про це у Stories на своїй сторінці в Instagram згадала дружина українського боксера Олександра Усика. Катерина закликала інші країни відібрати у Росії свої споконвічні території.

"Грузіє, забирай свою Осетію. Молдово, забирай Придністров'я. Японіє, забирай Курильські острови. Україна вже за своє бореться. Чим більше охочих забирати своє, тим більше шансів швидше все закінчити. Рос. кораблик дав тріщину – він тоне. Україно, люблю" .

Нагадаємо, що з 1990 року Придністров'я відокремилося від Молдови і всіляко підтримувалося Росією у сепаратистських діях. Незалежність так званої ПМР не визнає жодна країна.

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Грузія постраждала від РФ у 2008 році, коли за допомогою фашистської армії сусідньої держави було відокремлено Абхазію та Південну Осетію. Обидва регіони визнаються незалежними Росією та ще рядом країн-сателітів РФ.

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Історія конфлікту Росії із Японією тягнеться ще з Другої світової війни. РФ встановила владу над усіма Курильськими островами, тоді як японці південну частину їх вважають своєю територією.