Усик призывает разорвать Россию на части. Осетия, Приднестровье и Курилы, возвращайтесь домой!

Жена украинского боксера считает, что пришло время пострадавшим от РФ странам забрать обратно свои территории

Жена Александра Усика призывает страны забирать свои территории из зоны влияния России

Уже более двух месяцев идет полномасштабная война России против Украины. Фашистские действия армии РФ сплотили вокруг себя весь мир.

При этом Россия перешла дорогу не только Украине, у которой аннексировала Крым, а также военным путем отобрала Донбасс и часть южных территорий. Страна-оккупант имеет множество спорных территорий вокруг себя.

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Об этом в Stories на своей страничке в Instagram вспомнила жена украинского боксера Александра Усика. Екатерина призвала другие страны отобрать у России свои исконные территории.

"Грузия, забирай свою Осетию. Молдова, забирай Приднестровье. Япония, забирай Курильские острова. Украина уже за свое борется. Чем больше желающих забирать свое, тем больше шансов быстрее все закончить. Рус. кораблик дал трещину – он тонет. Украина, люблю".

Напомним, что с 1990 года Приднестровье отделилось от Молдовы и всячески поддерживалось Россией в сепаратистских действиях. Независимость так называемой ПМР не признает ни одна страна.

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Грузия пострадала от РФ в 2008 году, когда с помощью фашистской армии соседнего государства были отделены Абхазия и Южная Осетия. Оба региона признаются независимыми Россией и еще рядом стран-сателлитов РФ.

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История конфликта России с Японией тянется еще со Второй мировой войны. РФ установила власть над всеми Курильскими островами, тогда как японцы южную их часть считают своей территорией.