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Усик – не машина! Російський боксер оцінив українця

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
13 вересня, 10:29
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Швидкості і потужності не вистачає Олександру Усику, щоб стати непереможним. Так вважає ексчемпіон світу Руслан Проводніков
Проводніков буде вболівати за Усика
Проводніков буде вболівати за Усика

Колишній чемпіон світу Руслан Проводніков висловився стосовно майбутнього бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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"Усик мені вкрай імпонує насамперед як людина. Талановитий боксер, який робить свою історію. Не хочу робити прогнозів, але я буду вболівати за Усика.

Знаєте, Саші б додати ту швидкість і міць, як у Майка Тайсона! При його талановитому, технічному і інтелектуальному бокс, він тоді б став машиною, яку не можна перемогти", – вважає Проводніков.

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні.

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Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

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