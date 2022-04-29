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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – людина Христа, буду за нього вболівати. Руйнівник із США топить за українця

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 13:38
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Супертяж Енді Руїс солідарний з українським боксером у віросповіданні, тому віддає свою підтримку саме Усику, а не Джошуа
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пристрасті біля поєдинку-реваншу Ентоні Джошуа проти Олександра Усика починають повільно, але впевнено закипати. Своє неповажне слово про українського крузера висловив чемпіон за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі. Дуже бридкий вчинок з боку циганського короля по відношенню до своїх конкурентів.

/ Фото: Reuters

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А ось американський супертяж Енді Руїс шанобливо ставиться до Олександра Усика, особливо до його віросповідання. Екс-чемпіон світу за тими ж версіями, що й українець зараз, добре знає про двоматчеве протистояння з британцем Ентоні Джошуа. Американець мексиканського походження також переміг у першому поєдинку проти Ей Джея, але ось реванш залишився за Джошуа.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В інтерв'ю Boxingscene, Енді Руїс висловив свої побоювання у цьому протистоянні, але він підтримуватиме в бою саме Олександра Усика. Велику роль у виборі свого фаворита зіграло любов українця до бога.

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"Я думаю, що Джошуа міг би виграти. Йому треба бути агресивним, таким, яким він був із самого початку. Йому потрібно не дозволяти Усику диктувати правила гри. Якщо він тиснутиме, кидатиме багато комбінацій, не давати Усику розслабитися і викидати свої маленькі гладкі кидки, я думаю, що він може виграти, але Усик – людина Христа, тому я вболіватиму за нього ", – підсумував Енді Руїс.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Нагадаємо, що найімовірнішу дату проведення реваншу Джошуа проти Усика назвав промоутер британця Едді Хірн .

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