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Усик – человек Христа, буду за него болеть. Разрушитель из США топит за украинца

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 13:38
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Супертяж Энди Руис солидарен с украинским боксером в вероисповедании, поэтому отдает свою поддержку именно Усику, ане Джошуа
Энди Руис будет болеть за Александра Усика
Энди Руис будет болеть за Александра Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Страсти около поединка-реванша Энтони Джошуа против Александра Усика начинают медленно, но уверенно закипать. Свое неуважительное слово об украинском крузере высказал чемпион по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри. Очень мерзкий поступок со стороны цыганского короля по отношению к своим конкурентам.

/ Фото: Reuters

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А вот американский супертяж Энди Руис уважительно относится к Александру Усику, особенно к его вероисповеданию. Экс-чемпион мира по тем же версиям, что и украинец сейчас, хорошо знает о двухматчевом противостоянии с британцем Энтони Джошуа. Американец мексиканского происхождения также победил в первом поединке против Эй Джея, но вот реванш остался за Джошуа.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

В интервью Boxingscene, Энди Руис высказал свои опасения в этом противостоянии, но он будет поддерживать в бою именно Александра Усика. Большую роль в выборе своего фаворита сыграла любовь украинца к богу.

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"Я думаю, что Джошуа мог бы выиграть. Ему нужно быть агрессивным, таким, каким он был с самого начала. Ему нужно не разрешать Усику диктовать правила игры. Если он будет давить, бросать много комбинаций, не давать Усику расслабиться и выбрасывать свои маленькие гладкие броски, я думаю, что он может выиграть, но Усик – человек Христа, поэтому я буду болеть за него", – подытожил Энди Руис.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, что самую вероятную дату проведения реванша Джошуа против Усика назвал промоутер британца Эдди Хирн.

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