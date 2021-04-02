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Український супертяж хворий на COVID-19 і не зможе вийти на титульний бій

2 квітня, 11:52

Олена Павлова Олена Павлова

Андрій Руденко намагається повернути колишні позиції, але не зможе боксувати

Український боксер суперважкої ваги Андрій Руденко (33-5, 20 КО) не зможе провести бій на вечорі боксу, який пройде 11 квітня в Києві. Поєдинок 37-річного дніпрянина проти Тіана Фіка (9-0, 5 КО) з ПАР за пояс WBO Global перенесений на невизначений термін.

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Бій Руденко – Флік повинен був стати головним боєм на вечорі боксу Top Boxing Generation. Однак поєдинок доводиться відкласти, оскільки в українського боксера знайшли коронавірус. Тепер головним боєм вечора стане поєдинок Богдана Соболя проти Анатолія Бурдіяна за титул чемпіона України в середній вазі.

Андрій Руденко/Фото Top Boxing Generation

Андрій Руденко/Фото Top Boxing Generation

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Раніше український супертяж не зміг "укласти" непереможеного китайця. Але в своєму останньому протистоянні в вересні 2020 року Руденко переміг свого співвітчизника Костянтина Довбищенка.

На червень 2017 року в рейтингу BoxRec Андрій перебував на 30-й позиції і був другим серед українських боксерів надважкої ваги після Володимира Кличка. Також він займав 10-й рядок рейтингу WBA, 11-й рядок – WBO, 13-й – IBF і 16-й – WBC. Але після поразки від росіянина Олександра Повєткіна в липні 2017 го півтора року не боксував, втратив позиції і зараз тільки 61-й в своєму дивізіоні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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боксер перенесення суперважка вага коронавірус Андрій Руденко
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