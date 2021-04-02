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Украинский супертяж болен COVID-19 и не сможет выйти на титульный бой

2 апреля, 11:52

Елена Павлова Елена Павлова

Андрей Руденко пытается вернуть прежние позиции, но не сможет боксировать

Украинский боксер супертяжелого веса Андрей Руденко (33-5, 20 КО) не сможет провести бой на вечере бокса, который пройдет 11 апреля в Киеве. Поединок 37-летнего днепрянина против Тиана Фика (9-0, 5 КО) из ЮАР за пояс WBO Global перенесен на неопределенный срок.

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Бой Руденко – Флик должен был стать главным боем на вечере бокса Top Boxing Generation. Однако поединок приходится отложить, поскольку у украинского боксера нашли коронавирус. Теперь главным боем вечера станет поединок Богдана Соболя против Анатолия Бурдияна за титул чемпиона Украины в среднем весе.

Андрей Руденко/Фото Top Boxing Generation

Андрей Руденко/Фото Top Boxing Generation

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Ранее украинский супертяж не смог "уложить" непобежденного китайца. Но в своем последнем противостоянии в сентябре 2020 года Руденко победил своего соотечественника Константина Довбыщенко.

На июнь 2017 года в рейтинге BoxRec Андрей находился на 30-й позиции и являлся вторым среди украинских боксеров супертяжелого веса после Владимира Кличко. Также он занимал 10-ю строчку рейтинга WBA, 11-ю строку – WBO, 13-ю – IBF и 16-ю – WBC. Но после поражения от россиянина Александра Поветкина в июле 2017-го полтора года не боксировал, потерял позиции и сейчас только 61-й в своем дивизионе.

Вечер бокса 6 марта в Киеве

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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