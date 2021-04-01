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Как Усик пошутил 1 апреля и не может забыть тот день уже 19 лет

1 апреля, 21:30

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер рассказал, почему нужно стать глухим

Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал о большом значении 1 апреля в его жизни. Оказалось, что именно в этот день 19 лет назад бывший абсолютный чемпион крузервейта решил заняться боксом. Ранее Усик собрался в смешанные единоборства, не дождавшись боя с Джошуа.

"Пошутил, как говорится, 1 апреля 2002 года и пошел на тренировку. С того дня бокс стал неотъемлемой частью моей жизни. Мы многое сделали, но не все. У нас большие амбиции, много придется трудиться, чтобы достичь запланированного. За эти 19 лет я много раз слышал от других, что занимаюсь не тем, что у меня что-то не получится. По отношению к таким людям нужно стать глухим. Нужно слушать только тех, кто чего-то добился", – сказал Усик в прямом эфире в Instagram.

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Ранее мы писали, что Усик позвал Джойса в Киев, а британец нахамил ему. Александр хотел бы провести следующий бой в Украине, но будущий соперник Александра не в восторге от такой идеи.

Смотрите ролик об Усике и его поясе WBC

Усик и его пояс WBC Видео: Instagram

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бокс 1 апреля боксер Александр Усик
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