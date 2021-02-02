Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Український "лев" після ковіду повернеться на ринг уже в лютому в титульному бою

2 лютого, 16:00

Олена Павлова Олена Павлова

Максим Продан не виходив на ринг вже майже півтора року

Український чемпіон IBF International у напівсередній вазі Максим Продан (18-0-1, 14 КО) повертається на ринг і захищатиме свій пояс уже в лютому. Суперником нашого непереможного боксера буде італієць Нікола Крістофорі (11-2-2, 1 КО). Цей поєдинок мав відбутися ще в жовтні, але напередодні бою у Продана знайшли коронавірус.

Реклама

Тепер сутичка українця пройде вже 26 лютого в Мілані в першому в цьому році італійському шоу промоутера Едді Гірна і DAZN. Головним поєдинком шоу буде бій за вакантний титул чемпіона Європейського Союзу в суперсередній вазі між Даніелем Скардіно (18-0, 14 KO) і Сезаром Нуньєсом (17-2-1, 9 KO).

Читайте також: Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж, як тільки відновить кар'єру

Нагадаємо, що 27-річний Продан здобув на професійному рингу 18 перемог (14 – нокаутом), ще один бій завершився нічиєю. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги українець на сайті boxrec.com посідає 102-ге місце. Всі свої бої він провів в Італії.

В тренді
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону
Реклама

Максим Продан

Максим Продан / Фото: Instagram

У своєму останньому бою ще в жовтні 2019 року могутній українець Продан виграв у Валлійського тер'єра роздільним рішеннямі захистив титул.

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксер перенесення Максим Продан дата бою
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раунді
Усик це витримає? Небитого супертяжа нокаутували вже в другому раундіБокс
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капа
Оце так нокаут! Боєць склався, як гумовий, від удару вилетіла навіть капаБокс
"Наші лікарі ... Вкололи щось": боксер Денис Берінчик про втрату новонародженого синаБокс
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отруту
Російський боксер провалив допінг-тест і прийняв отрутуБокс
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловив
Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловивБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти