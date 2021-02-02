Український "лев" після ковіду повернеться на ринг уже в лютому в титульному бою

Максим Продан не виходив на ринг вже майже півтора року

Український чемпіон IBF International у напівсередній вазі Максим Продан (18-0-1, 14 КО) повертається на ринг і захищатиме свій пояс уже в лютому. Суперником нашого непереможного боксера буде італієць Нікола Крістофорі (11-2-2, 1 КО). Цей поєдинок мав відбутися ще в жовтні, але напередодні бою у Продана знайшли коронавірус.

Реклама

Тепер сутичка українця пройде вже 26 лютого в Мілані в першому в цьому році італійському шоу промоутера Едді Гірна і DAZN. Головним поєдинком шоу буде бій за вакантний титул чемпіона Європейського Союзу в суперсередній вазі між Даніелем Скардіно (18-0, 14 KO) і Сезаром Нуньєсом (17-2-1, 9 KO).

Читайте також: Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж, як тільки відновить кар'єру

Нагадаємо, що 27-річний Продан здобув на професійному рингу 18 перемог (14 – нокаутом), ще один бій завершився нічиєю. У рейтингу боксерів напівсередньої ваги українець на сайті boxrec.com посідає 102-ге місце. Всі свої бої він провів в Італії.

В тренді Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

Реклама

Максим Продан / Фото: Instagram

У своєму останньому бою ще в жовтні 2019 року могутній українець Продан виграв у Валлійського тер'єра роздільним рішеннямі захистив титул.

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама