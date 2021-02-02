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Гвоздик отримає чемпіонський бій відразу ж, як тільки відновить кар'єру

2 лютого, 01:40

Олена Павлова Олена Павлова

Егіс Клімас розповів, що український боксер підтримує гарну форму і вразив Боба Арума

Менеджер кількох українських боксерів Егіс Клімас розповів про можливість повернення в ринг екс-чемпіона світу WBC у напівважкій вазі Олександра Гвоздика (17-1, 14 КО). А також додав, що в разі відновлення кар'єри Гвоздик відразу отримає титульний бій. Раніше український боксер натякнув, що кине бізнес і відновить кар'єру.

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"Коли Ломаченко готувався до Лопеса, Саня приїжджав часто на підготовку. Цікавий момент був, коли приїхав Боб Арум і Гвоздик. Саша завжди в формі, він себе не запускає. Одягнув рукавички і почав бити мішок, з Мітрофановим постояв 1-2 раунди. Арум мені на вухо шепоче: "Ти йому скажи, що якщо він хоче повернутися, то ми для нього відразу можемо організувати чемпіонський бій", – цитує Клімас Tribuna.com.

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За словами менеджера, Арум навіть запропонував, що може поставити Гвоздика на чемпіонський бій з переможцем зустрічі Сміт – Власов.

Олександр Гвоздик
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Олександр Гвоздик / Фото: Twitter

Клімас визнав, що не знає, чому Гвоздик пішов: "Саня – класний хлопець, дуже розумний. Не знаю, що на нього вплинуло, коли він вирішив податися в бізнес. Якраз почалася пандемія, невідомо, коли у нього наступний поєдинок, що там відбувається. Надійшла, напевно, хороша пропозиція. Він вирішив піти. Він вважав це більш вигідним для себе".

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

У червні Гвоздик назвав дві причини відходу з боксу. "По-перше, ніхто не давав мені шансу на негайний титульний бій. По-друге, зараз виникла невизначеність у зв'язку з коронавірусом", – сказав українець, який мешкає в США.

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Однак вже у вересні Гвоздик відновив тренування, повернувшись до роботи з грушею. І вже тоді його шанувальники вирішили – все це неспроста.

/ Фото: Getty Images

На любительському рингу Гвоздик встиг стати переможцем Універсіади і бронзовим призером Олімпіади-2012. У профі українець провів 18 поєдинків, здобувши 17 перемог, 14 з яких – нокаутом. В останньому бою в жовтні 2019 року в Філадельфії Гвоздик програв росіянину Артуру Бетербієву нокаутомв 10-му раунді і позбувся пояса WBC, хоча до того моменту лідирував за суддівськими записками.

Ломаченко смажить реберця у Гвоздика Відео: Instagram

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бій повернення боксер Олександр Гвоздик Боб Арум Егіс Клімас
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