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Украинский "лев" после коронавируса вернется на ринг уже в феврале в титульном бою

2 февраля, 16:00

Елена Павлова Елена Павлова

Максим Продан не выходил на ринг уже без малого полтора года

Украинский чемпион IBF International в полусреднем весе Максим Продан (18-0-1, 14 КО) возвращается в ринг и проведет защиту своего пояса уже в феврале. Соперником нашего непобедимого боксера будет итальянец Никола Кристофори (11-2-2, 1 КО). Этот поединок должен был состояться еще в октябре, но накануне боя у Продана нашли коронавирус.

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Теперь схватка украинца пройдет уже 26 февраля в Милане, в первом в этом году итальянском шоу промоутера Эдди Хирна и DAZN. Главным поединком шоу будет бой за вакантный титул чемпиона Европейского Союза в суперсреднем весе между Даниэлем Скардиной (18-0, 14 KO) и Сезаром Нуньесом (17-2-1, 9 KO).

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Напомним, что 27-летний Продан одержал на профессиональном ринге 18 побед (14 – нокаутом), еще один бой завершился ничьей. В рейтинге боксеров полусреднего веса украинец на сайте boxrec.com занимает 102-е место. Все свои бои он провел в Италии.

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Максим Продан

Максим Продан / Фото: Instagram

В своем последнем бою еще в октябре 2019 года мощный украинец Продан выиграл у Валлийского терьера раздельным решением и защитил титул.

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