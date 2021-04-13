Український чемпіон світу знайшов собі непереможного суперника

Наш боксер-професіонал Тарас Шелестюк, який живе в США, хоче битися з узбеком Кудратілло Абдукахоровим, котрий здобув 18 перемог у 18 боях

35-річний Тарас Шелестюк залишається одним з найбільш недооцінених українських боксерів. Уродженець Макіївки, який також мешкав у Сумах, ставав чемпіоном світу серед любителів і брав "бронзу" Олімпійських ігор-2012. Однак в професіоналах до чемпіонського бою так і не дійшов, хоча переміг у всіх 18 поєдинках. Тепер хлопець, який переїхав до Каліфорнії, знайшов собі гідного суперника.

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Нещодавно писали, що Шелестюк готовий виступити за Україну в Токіо.

Тарас хотів би битися з узбеком Кудратілло Абдукахоровим, котрий має повністю ідентичну кар'єру – 18 перемог, з яких 10 – дострокових. Цікаво, що українець запропонував команді потенційного опонента зв'язатися з ним безпосередньо, мабуть, розчарувавшись у своїх менеджерах.

Зауважимо, що за підтримкою Шелестюк звернувся до знаменитого журналіста-інсайдера Майка Коппінджера, й той схвально відгукнувся.

Виступає Тарас у напівсередній вазі (welter) – до 66,7 кг. У коментарі в соцмережах він повідомив, що готовий вийти на ринг влітку. До цього він бився в січні 2020 року.

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Тарас Шелестюк / Фото: Facebook

Раніше Шелестюк звинуватив одного з найкращих боксерів світу в боягузтві.

Дивіться, як танцювала Аліна Шелестюк – дружина Тараса:

Відео: Instagram

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