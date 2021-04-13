Украинский чемпион мира нашел себе непобедимого соперника

35-летний Тарас Шелестюк остается одним из самых недооцененных украинских боксеров. Уроженец Макеевки, живший также в Сумах, становился чемпионом мира среди любителей и брал "бронзу" Олимпийских игр-2012. Однако в профессионалах до чемпионского боя так и не дошел, хотя победил во всех 18 поединках. Теперь парень, переехавший в Калифорнию, нашел себе достойного соперника.
Недавно писали, что Шелестюк готов выступить за Украину в Токио.
Тарас хотел бы сразиться с узбеком Кудратилло Абдукахоровым, имеющим полностью идентичную карьеру – 18 побед, из которых 10 – досрочных. Интересно, что украинец предложил команде потенциального оппонента связаться с ним напрямую, видимо, разочаровавшись в своих менеджерах.
Заметим, что за поддержкой Шелестюк обратился к знаменитому журналисту-инсайдеру Майку Коппинджеру, и тот быстро откликнулся.
Выступает Тарас в полусреднем весе (welter) – до 66,7 кг. В комментарии в соцсетях он сообщил, что готов выйти на ринг летом. До этого он бился в январе 2020 года.
Тарас Шелестюк / Фото: Facebook
Ранее Шелестюк обвинил одного из лучших боксеров мира в трусости.
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