Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Українець повернувся після гепатиту і забив російського боксера в Москві

26 лютого, 23:35

Олена Павлова Олена Павлова

Карен Чухаджян пережив непростий рік, але вже націлився на нових титул

Український напівсередньоваговик Карен Чухаджян (17-1, 7 КО) повернувся в ринг після річної перерви і виграв бій проти росіянина Олексія Євченко (19-14-2, 8 КО). Поєдинок проходив на вечорі боксу в Москві. Раніше український боксер відмовився від титулу через гепатит, яким заразився від росіянина.

Реклама

Бій Карена в Москві проти досвідченого суперника тривав усі вісім раундів, але перевага українця була беззаперечною. І поєдинок закінчився перемогою одноголосним рішенням суддів – 80:72, 80:72, 80:72.

"Повернулися через рік простою, з хорошою, впевненою перемогою над сильним суперником! Далі – більше. Наступний бій проведемо за титул", – написав у своєму Instagram колишній український чемпіон світу В'ячеслав Сенченко, який готує Чухаджяна.

Відзначимо, що два останні поєдинки Карен провів в Росії проти місцевих бійців і здобув дві перемоги. Рік тому в Калінінграді роздільним рішенням суддів Чухаджян виграв у росіянина Сергія Воробйова. Але в тому бою українець заразився гепатитом, потім був коронавірус, і він відмовився від пояса WBA International, оскільки не міг його захищати.

Реклама

Нагадаємо, що після попередньої перемоги в РФ українець з вірменськими коріннями Чухаджян заявив: "Вважаю Росію агресором.Але це не означає, що я ненавиджу всіх росіян".

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка від Лопеса

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

перемога боксер В'ячеслав Сенченко Карен Чухаджян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в Росії
Тайсона вибили за канати рингу: відео скандального нокауту в РосіїБокс
Володимир Кличко готується до
Володимир Кличко готується до "Бою століття": стала відома роль українцяБокс
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидка
Нокаут року: чемпіона світу вирубали одним ударом. З рингу його забрала швидкаБокс
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФ
Українці пострибали з росіянином, який пропонує Усику та Ломаченку паспорти РФБокс
Піднявся після нокдауну і замісив суперника: бій-трилер із дивізіону Усика
Піднявся після нокдауну і замісив суперника: бій-трилер із дивізіону УсикаБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти