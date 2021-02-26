Українець повернувся після гепатиту і забив російського боксера в Москві

Карен Чухаджян пережив непростий рік, але вже націлився на нових титул

Український напівсередньоваговик Карен Чухаджян (17-1, 7 КО) повернувся в ринг після річної перерви і виграв бій проти росіянина Олексія Євченко (19-14-2, 8 КО). Поєдинок проходив на вечорі боксу в Москві. Раніше український боксер відмовився від титулу через гепатит, яким заразився від росіянина.

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Бій Карена в Москві проти досвідченого суперника тривав усі вісім раундів, але перевага українця була беззаперечною. І поєдинок закінчився перемогою одноголосним рішенням суддів – 80:72, 80:72, 80:72.

"Повернулися через рік простою, з хорошою, впевненою перемогою над сильним суперником! Далі – більше. Наступний бій проведемо за титул", – написав у своєму Instagram колишній український чемпіон світу В'ячеслав Сенченко, який готує Чухаджяна.

Відзначимо, що два останні поєдинки Карен провів в Росії проти місцевих бійців і здобув дві перемоги. Рік тому в Калінінграді роздільним рішенням суддів Чухаджян виграв у росіянина Сергія Воробйова. Але в тому бою українець заразився гепатитом, потім був коронавірус, і він відмовився від пояса WBA International, оскільки не міг його захищати.

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Нагадаємо, що після попередньої перемоги в РФ українець з вірменськими коріннями Чухаджян заявив: "Вважаю Росію агресором.Але це не означає, що я ненавиджу всіх росіян".

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