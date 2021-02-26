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Украинец вернулся после гепатита и забил российского боксера в Москве

26 февраля, 23:35

Елена Павлова Елена Павлова

Карен Чухаджян пережил непростой год, но уже нацелился на новым титул

Украинский полусредневес Карен Чухаджян (17-1, 7 КО) вернулся в ринг после годичного перерыва и выиграл бой против россиянина Алексея Евченко (19-14-2, 8 КО). Поединок проходил на вечере бокса в Москве. Ранее украинский боксер отказался от титула из-за гепатита, которым заразился от россиянина.

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Бой Карена в Москве против опытного соперника продлился все восемь раундов, но преимущество украинца было подавляющим. И поединок закончился победой единогласным решением судей – 80:72, 80:72, 80:72.

"Вернулись спустя год простоя, с хорошей, уверенной победой над сильным соперником! Дальше – больше. Следующий бой проведем за титул", – написал в своем Instagram бывший украинский чемпион мира Вячеслав Сенченко, который готовит Чухаджяна.

Отметим, что два последних поединка Карен провел в России против местных бойцов и одержал две победы. Год назад в Калининграде раздельным решением судей Чухаджян выиграл у россиянина Сергея Воробьева. Но в том бою украинец заразился гепатитом, потом был коронавирус, и он отказался от пояса WBA International, так как не мог его защищать.

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Напомним, что после предыдущей победы в РФ украинец с армянскими корнями Чухаджян заявил: "Считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян".

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победа боксер Вячеслав Сенченко Карен Чухаджян
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