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Вайлдер нокаутує Усика! Промоутер Джошуа лякає українця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 08:59
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Деонтей УВйлдер програв Тайсону Ф'юрі, але все одно зберігає за собою статус кращого нокаутера в суперважкій вазі. Едді Гірн вважає, що йому під силу нокаутувати навіть Олександра Усика
Вайлдеру по силам нокаутувати Усика
Вайлдеру по силам нокаутувати Усика / Фото: REUTERS

Вайлдер програв Ф'юрі нокаутом, але він також продемонстрував свою страшну силу, коли двічі посадив Ф'юрі на п'яту точку.

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Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Ентоні Джошуа, Олександр Усик та Ділліан Уайт могли б перемогти Деонтея Вайлдера. Але при цьому, він дає шанс і самому Вайлдеру.

Вайлдер привітав Ф'юрі з перемогою
Вайлдер привітав Ф'юрі з перемогою / Фото: Reuters

"Уайт зробив би з Уайлдером те ж саме, що і Ф'юрі, з точки зору того, що він був занадто великим і сильним для нього.

Ей-Джей, занадто кмітливий, занадто хороший технік, Усик дав би йому урок. Але всі вони можуть бути нокаутованими ", – цитує Хирн boxingscene.com.

Раніше ми писали, що Джошуа знову програє Усику, вже нокаутом: прогноз чемпіона світу на реванш. Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко впевнений, що Олександр Усик не просто відстоїть титули WBA, WBO і IBF в реванші з Ентоні Джошуа, а й здатний зробити це нокаутом.

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Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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