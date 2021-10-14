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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Хто витримає удар Бомбардувальника – Усик чи Джошуа?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 жовтня, 23:52
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Засновник промоутерської компанії Боб Арум провів аналіз, хто міг би встояти після удару найкращого нокаутера світу Деонтея Вайлдера – Джошуа або Усик
Вайлдер проти Усика і Джошуа
Вайлдер проти Усика і Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку відомого промоутера більше шансів не впасти на канвас в гіпотетичному бою з Вайлдером, як раз у нового чемпіона світу у суперважкій вазі, повідомляє Boxing News 24.

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"Думаю що Джошуа не зміг би пропустити такий удар від Вайлдера і піднятися", – вважає авторитетний функціонер.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

А ось стосовно Олександра Усика американський промоутер не був настільки категоричний.

"Щодо Усика я не можу сказати. Ми не бачили, як він падає. Поки не побачиш, не можна передбачити", – цитує слова Арума Boxing News 24.

Вайлдер vs Усик
Вайлдер vs Усик / Фото: Reuters

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Відзначимо, що 35-річного Деонтея Вайлдера називають найкращим нокаутером світового боксу. З 42 перемог на профі-рингу 41 він здобув достроково.

Дивіться найкращі нокаути Вайлдера

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Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Деонтей Вайлдер все ще залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.

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