Хто витримає удар Бомбардувальника – Усик чи Джошуа?

На думку відомого промоутера більше шансів не впасти на канвас в гіпотетичному бою з Вайлдером, як раз у нового чемпіона світу у суперважкій вазі, повідомляє Boxing News 24.
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"Думаю що Джошуа не зміг би пропустити такий удар від Вайлдера і піднятися", – вважає авторитетний функціонер.
А ось стосовно Олександра Усика американський промоутер не був настільки категоричний.
"Щодо Усика я не можу сказати. Ми не бачили, як він падає. Поки не побачиш, не можна передбачити", – цитує слова Арума Boxing News 24.
Відзначимо, що 35-річного Деонтея Вайлдера називають найкращим нокаутером світового боксу. З 42 перемог на профі-рингу 41 він здобув достроково.
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Раніше промоутер Едді Гірн заявив, що Деонтей Вайлдер все ще залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.