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Ти не чоловік! Кривдника Ломаченка висміяв Камбосос

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 грудня, 08:56
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Джордж Камбосос, який позбавив Теофимо Лопеса звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, заявив, що після поразки американець поводиться як дитина
Камбосос здолав Лопеса
Камбосос здолав Лопеса / Фото: matchroomboxing

Теофімо Лопес, який рік тому здолав Василя Ломаченка, не зміг гідно сприйняти свою власну поразку від Джорджа Камбососа минулого вікенду.

Таку заяву зробив Камбосос, коментуючи поведінку Лопеса, який перервав його інтерв'ю після їхнього поєдинку, щоб заявити, що вважає переможцем себе.

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"Це відмазки. І ще раз відмазки. Ти завжди шукатимеш виправдання після поразки. Я досі залишаюся непереможеним, але якщо в майбутньому програю, то відреагую як чоловік".

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

"Лопес ж не прийняв свою поразку як чоловік. Він відреагував як дитина, яка втратила м'ячик-стрибунець, а потім починає нити. Кажу, що є. Ми обидва спливали кров'ю і потом. Ми подарували вболівальникам відмінний бій, проте він ніяк не був близьким", – заявив Джордж Камбосос виданню Bleacher Report.

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Раніше батько Теофімо Лопеса заявив, що у поразці від Джорджа Камбососа винні судді, які пограбували Тео.

Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Зазначимо, що наступним суперником Джорджа Камбососа може стати Василь Ломаченко, якщо 11 грудня здолає ганця Річарда Коммі.

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Ломаченко vs Камбосос
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

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