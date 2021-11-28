28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Відмазки в стилі Ломаченка: Лопес знайшов крайніх

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
28 листопада, 17:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Батько Теофімо Лопеса списав поразку свого сина від Джорджа Камбососа на суддів – так само рік тому вчинив і Василь Ломаченко після свого програшу Лопесу
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу
Лопес виграв у Ломаченка, але програв Камбососу / Фото: Getty Images

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі роздільним рішенням суддів.

Але батько американця, Теофімо Лопес-старший, не визнає свого сина переможеним. За його словами, судді їх пограбували у цьому бою.

Реклама

"Це було тотальне пограбування. Ми диктували хід поєдинку із самого початку, агресивно набирали очки. Усі у світі знають, що сталося. Усі кажуть, що Теофімо переміг у раундах 9-3 або 10-2. Уся арена це бачила. Це просто огидно. Я не міг повірити, що вони з нами зробили. Вони заплямували нас", – наводить слова Теофімо Лопеса-старшого Fightnews з посиланням на SecondsOut.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу
Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу / Фото: Getty Images

"Це лайнова поразка, тому що вона такою і є. Мені взагалі не слід було йти на DAZN. Потрібно було залишитися з Top Rank, адже це люди, які насправді нас люблять. Але ти вчишся на своїх помилках. Розумієте, про що я кажу?"

Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу
Теофімо Лопес і Джордж Камбосос після фінального гонгу / Фото: Getty Images

"Я помилився, коли надовго затримав сина у легкій вазі. У цій грі ти повинен усіх нокаутувати. Якщо ти не відправляєш їх у нокаут, то відбувається ось таке", – нарікає Лопес-старший.

Реклама

Нагадаємо, що рік тому Лопес-молодший здолав Василя Ломаченка одноголосним рішенням суддів. І після того бою українець, як і зараз американець, стверджував, що його засудили.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Переглянувши бій з Лопесом кілька разів, Василь заявив, що мала бути нічия.

Реклама

"Судді були заряджені. Там і не пахло тим, щоб судили об'єктивно, чесно. Я точно знаю, що це була чиясь гра", – заявив тоді Ломаченко, який 11 грудня поб'ється з Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Ворскла
16
29:17
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
15
15:13
23
8
Верес
15
14:15
22
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Львів
16
12:23
16
11
Колос
15
10:22
15
12
Рух
14
13:20
13
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Неділя, 28 листопада
0:1
Відео Про матч
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти