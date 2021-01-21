Тепер як Кличко. Легенду боксу поставили в один ряд з українцем

Легенда світового боксу Флойд Мейвезер став в один ряд з Віталієм Кличком. Всесвітня боксерська рада (WBC) в знак визнання заслуг і досягнень Мейвезера-молодшого помістила його зображення на свій чемпіонський пояс.

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За свою кар'єру 43-річний Мейвезер жодного разу не програв в 50 боях на професійному рингу і завоював титул чемпіона світу за версією WBC в кожній з п'яти вагових категорій від першої легкої до першої середньої ваги, повідомляє Allboxing .

"Для мене велика честь, що WBC помістив моє зображення на свій зелений з золотом пояс. Я пам'ятаю, як вперше завоював пояс WBC, побачив на ньому фотографії великих чемпіонів і завжди хотів теж опинитися там. Збулася моя мрія – опинитися поруч з великим Алі і засновником WBC Доном Хосе і отримати визнання за мій внесок в організацію та в спорт. Я дуже вдячний за цю честь", – прокоментував цю подію Флойд.

Нагадаємо, що у свій час на поясі красувалося зображення вічного чемпіона WBC Віталія Кличка.

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