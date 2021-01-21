Теперь как Кличко. Легенду бокса поставили в один ряд с украинцем

Легенда мирового бокса Флойд Мейвезер стал в один ряд с Виталием Кличко. Всемирный боксерский совет (WBC) в знак признания заслуг и достижений Мейвезера-младшего поместил его изображение на свой чемпионский пояс.

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За свою карьеру 43-летний Мейвезер не потерпел ни одного поражения в 50 боях на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в каждой из пяти весовых категорий от первого легкого до первого среднего веса, сообщает Allboxing.

"Для меня большая честь, что WBC поместил мое изображение на свой зеленый с золотом пояс. Я помню, как впервые завоевал пояс WBC, увидел на нем фотографии великих чемпионов и всегда хотел тоже оказаться там. Сбылась моя мечта – оказаться рядом с великим Али и основателем WBC Доном Хосе и получить признание за мой вклад в организацию и в спорт. Я очень благодарен за эту честь", – прокомментировал это событие Флойд.

Напомним, что одно время на поясе красовалось изображение вечного чемпиона WBC Виталия Кличко.

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