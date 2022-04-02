Телевізор забирає мозок! Усік зізнався звідки дізнається новини

Чемпіон світу з боксу захоплюється психологією, молиться та читає книги. А ось новини не читає, може тому він довгий час не засуджував анексію Криму

Усик не дивиться телевізор / Фото: Колаж: Сьогодні

Боксер Олександр Усик днями запостив у соцмережі пісню на свої вірші. І принагідно вилив цят бруду на своїх критиків.

А потім дав інтерв'ю чеським журналістам, де розповів про психологію, молитви та телевізор.

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"Молитва допомагає мені зосередитися на моїх тренуваннях. Я вивчаю психологію, я закінчив один з українських вишів психології. Молитва дуже допомагає мені зосередитися на тому, що я роблю, і не лише перед боєм. Я ходжу – молюся, лягаю спати – молюся, дякую богу за все, що зі мною відбувається.

Вся інформація, яка подається з телевізора, є надто неправдивою. Багато років тому доведено, що це для того, щоб рухати людьми у той чи інший бік. Я телефоную своїм друзям, які залишилися в Україні і безпосередньо стосуються або армії, або того міста, де вони знаходяться. Я з перших вуст дізнаюся про інформацію. ТБ я взагалі не дивлюся вже багато років. Новини я практично не читаю, бо знаю, що там є багато брехні. Я отримую інформацію від першоджерела, оскільки давно зрозумів, що телевізор – це велика купа лайна, яка забирає мозок.

Олександр Усик / Фото: REUTERS

Необхідно читати книги, нормальну правильну літературу. Потрібно розвивати свої мізки у правильному напрямку, а не дивитися телебачення. Люди ліниві – не хочуть читати, розвиватися, дивляться телебачення і вірять усьому, що там кажуть. Через це між людьми є якісь чвари: один сказав одне, другий – інше. А де це ти почув? Подивився по телику", – сказав Олександр Усик в інтерв'ю Tipsport.

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Нагадаємо, російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом. Про це повідомляла у соцмережах його дружина Катерина.