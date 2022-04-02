Телевизор забирает мозг! Усик признался откуда узнает новости

Боксер Александр Усик на днях запостил в соцсети песню на свои стихи. И попутно вылил ушат грязи на своих критиков.
А потом дал интервью чешским журналистам, где рассказал о психологии, молитвах и телевизоре.
"Молитва помогает мне сосредоточиться на моих тренировках. Я изучаю психологию, я закончил один из украинских вузов психологии. Молитва очень помогает мне сосредоточиться на том, что я делаю, и не только перед боем. Я хожу – молюсь, ложусь спать – молюсь, благодарю бога за все, что со мной происходит.
Далее по теме
Вся информация, которая подается из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я звоню своим друзьям, которые остались в Украине и непосредственно имеют отношение либо к армии, либо к тому городу, где они находятся. Я с первых уст узнаю информацию.
Телевизор я вообще не смотрю уже много лет. Новости я практически не читаю, поскольку знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телевизор – это большая куча д*рьма, которая забирает мозг.
Необходимо читать книги, нормальную правильную литературу. Нужно развивать свои мозги в правильном направлении, а не смотреть телевидение. Люди ленивые – не хотят читать, развиваться, смотрят телевидение и верят всему, что там говорят. Из-за этого между людьми есть какие-то склоки: один сказал одно, второй – другое. А где ты это услышал? Посмотрел по телику", – сказал Александр Усик в интервью Tipsport.
Напомним, российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях его жена Екатерина.