Тайсона Ф'юрі неможливо перемогти. Заява брата чемпіона

Томмі Ф'юрі вважає, що жодна людина на планеті не здатна виграти поєдинок проти його брата

Ф'юрі-молодший: "Немає жодної людини на планеті, яка могла б перемогти мого брата" / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта і довів, що залишається одним із найсильніших боксерів світу. Перемога після руйнівного аперкота прийшла до чемпіона WBC у 6 раунді.

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Успіх Тайсона підбадьорив його брата Томмі. В інтерв'ю TalkSport , Ф'юрі-молодший роздавав найпозитивніші компліменти своєму родичу, а також побажав Тайсону зупинитися на досягнутому успіху:

"Він сенсаційний, він найкращий у світі, і він показав це на очах у всіх. На цій планеті немає людини, яка могла б перемогти її, і це все. Я хотів би, щоб він пішов на пенсію, тому на все це витрачається дуже багато нервів. Тепер йому нічого робити. Він усе виграв, він переміг усіх. Це рішення залежить від нього."

Відразу після бою про завершення кар'єри заговорив і сам Тайсон Ф'юрі. Пояснив чемпіон свій вчинок обіцянкою дружині провести заключний поєдинок у професійній кар'єрі проти Уайта .

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Леннокс Льюїс сподівається на повернення Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

А ось легендарний боксер Леннокс Льюїс не вірить, що Тайсон Ф'юрі піде з рингу не поєднавши всі пояси, щоб стати абсолютним чемпіонів у суперважкій вазі